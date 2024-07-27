"قادرة على تشغيل طائرة".. وظيفة "مهمة" لم تجد من يتقدم إليها في منتخب سيدات كندا!

ما هي الشروط؟

أعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم حاجته إلى محللة أداء للعمل مع منتخب السيدات، لكنه حدد شروطًا صعبة من أجل هذه الوظيفة.

وحسب إعلان الاتحاد الكندي عبر موقعه الرسمي، فينبغي على المتقدمة أن تمتلك درجة البكالوريوس في الرياضة، إلى جانب سجل حافل من العمل كمحلل أداء مع نخبة كرة القدم.

وأضاف: "يفضل أن تكون لديها القدرة على تشغيل الطائرات دون طيار، وامتلاك معرفة عملية بإدارة كاميرات التدريب، كما تكون قادرة على الجمع بين مهارات البيانات والفهم التكتيكي لدعم تطوير اللاعبين".

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ويشترط كذلك الكفاءة في استخدام كمبيوتر Mac iOS، والتعامل مع العديد من برامج التحليل، بما في ذلك " Hudl - Wyscout- Coach Paint - Keynote - iMovie، وغيرها من البرامج القائمة على العروض التقديمية"، بالإضافة إلى القدرة على العمل بتنظيم وتواصل، مع نهج مرن ومتفانٍ تحت الضغط، للوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة مع الحفاظ على معايير عالية".

وبعد سرد العديد من الشروط الأخرى، اختتم الاتحاد الكندي بيانه بأنه "يجب على المهتمات إرسال سيرتهن الذاتية والراتب المتوقع إلىcareers@canadasoccer.com قبل يوم 19 يناير 2024"، والمفارقة أنه بعد مرور 6 أشهر على الموعد النهائي، ما زال إعلان التوظيف متاحًا على الموقع الإلكتروني حتى الآن.

وعن ذلك قال أحد رواد منصات التواصل الاجتماعي، إنه "لا يمكن لأحد التقدم لهذه الوظيفة!، مشيرًا إلى أن الشروط في غاية التعقيد.