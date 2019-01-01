الانتقالات
دوري أبطال أوروبا

قائمة يوفنتوس لدوري الأبطال| خروج كوادرادو ودخول سبيناتزولا

التعليقات()
Getty Images
إصابة الكولومبي تبعده عن النصف الثاني للمسابقة الأوروبية..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن يوفنتوس الإيطالي عن قائمته التي ستستكمل منافسات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

 

وشهدت القائمة خروج الجناح الكولومبي خوان كوادرادو من القائمة لظروف الإصابة، فيما حل ليوناردو سبيناتزولا بدلاً منه.

اختيارات المحررين

على الجانب الآخر خرج المدافع المغربي مهدي بنعطية من القائمة أيضاً بعد رحيله إلى الدحيل القطري، ليأتي مارتن كاسيريس صفقة الشتاء على حسابه.

وإليكم القائمة كاملة:

فويتشيك تشيزني - ماتيا دي تشيليو - جورجيو كيليني - مارتن كاسيريس - ميرالم بيانيتش - سامي خضيرة - كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - دوجلاس كوستا - أليكس ساندرو - بليز ماتويدي - أندريا بارزالي - ماريو ماندجوكيتش - مويس كين - ليوناردو بونوتشي - جواو كانسيلو - بينسوجليو - ماتيا بيرين - إيمري تشان - أندريا روجاني - رودريجو بينتانكور - فيديريكو بيرناردسكي - ليوناردو سبيناتزولا.

الموضوع التالي:
خاص جول – لاعب قطر: نفتخر بوجود منتخبات مثل اليابان في آسيا
الموضوع التالي:
رسميًا - الهلال يضم هتان باهبري 3 سنوات من الشباب
الموضوع التالي:
خاص جول – سعد الشيب: لست وحدي السبب في لقب أفضل حارس
الموضوع التالي:
بوروسيا دورتموند يحسم تفعيل بند شراء ألكاسير
الموضوع التالي:
خاص جول – المتحدث الرسمي باسم قطر يوضح سر التفوق في كأس آسيا
إغلاق