في واحدة من أصعب فتراته .. مفاجأة فرنسا لنجم الاتحاد قبل يورو 2024

مفاجأة ديشان لنجم فرنسا قبل يورو 2024...

أعلن ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، قائمة منتخب بلاده التي تشارك في بطولة يورو 2024، المقامة على الملاعب الألمانية بداية من شهر يونيو القادم.

وشهدت قائمة الديوك الفرنسية، بعض المفاجآت لعل أبرزها، عودة نجولو كانتي، نجم الاتحاد السعودي، إلى منتخب بلاده مرة أخرى، بعد غياب استمر تقريبًا لمدة عامين.

وكان آخر ظهور لكانتي مع منتخب فرنسا، في الثالث من يونيو لعام 2022، وبالرغم من الفترة الصعبة التي يقضيها صاحب الـ 33 عامًا، في الوقت الحالي إلا أن سيعود مرة أخرى في الشهر القادم مع الديوك.

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كما سيتواجد في قائمة فرنسا، أيضًا فيرلاند ميندي، مدافع ريال مدريد، وكذلك أريولا حارس مرمى وست هام.

وسيشارك المنتخب الفرنسي، في المجموعة الرابعة برفقة كل من هولندا، بولندا، بالإضافة إلى منتخب النمسا.

وجاءت قائمة فرنسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أريولا - مينيان - برايس سامبا

خط الدفاع: جوناثان كلاوس - ثيو هيرنانديز - إبراهيما كوناتي - جول كوندي - ميندي - بنجامين بافارد - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو.

خط الوسط: إدوارد كامافينجا - يوسف فوفانا - نجولو كانتي - أدريان رابيو - أوريلين تشواميني - وارن زائير إيمري.

خط الهجوم: برادلي باركولا - كينجسلي كومان - عثمان ديمبلي - أوليفييه جيرو - أنطوان جريزمان - راندال كولو مواني - كيليان مبابي - ماركوس تورام.