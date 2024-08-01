ضربة مزدوجة .. "قرار اضطراري" في الاتحاد باستبعاد نجمي الفريق من القائمة!

المصائب لا تأتي فرادى!

تلقى الاتحاد ضربة قاسية مزدوجة قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث بات مجبرًا على اتخاذ قرار اضطراري بشأن اثنين من نجومه قد يدفعه لخطوة جديدة في سوق الانتقالات الصيفي.

الصحفي نجيب الجداوي أوضح أن الاتحاد قرر إسقاط اسمي مدافعيه، أحمد شراحيلي وأحمد بامسعود، من قائمته للموسم الجديد، على أن يعودا للقائمة في يناير القادم.

السبب وراء ذلك هو حاجة اللاعبين لمدة شهرين إلى ثلاثة للتعافي والعودة للعب من جديد، كما أظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي أجرياها في الأيام الأخيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

شراحيلي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي خلال مواجهة الفتح في الجولة السابعة من الموسم الماضي وغاب لنهاية الموسم، وفيما كان متوقعًا عودته مع بداية فترة الإعداد هذا الصيف، فوجئ الجميع بحاجته لعملية أخرى لترميم الرباط الصليبي وقد أجراها بالفعل في بلجيكا وعاد للرياض قبل يومين للقيام ببرنامج تأهيلي خاص.

بامسعود تعرض لنفس الإصابة خلال مواجهة الرائد في ديسمبر الماضي ومازال أمامه شهرين تقريبًا لاستعادة حالته الصحية والبدنية، ولذا فضل النادي تأجيل قيده إلى الفترة الشتوية خاصة مع قرار تقليص القائمة إلى 25 لاعبًا.