قائمة إسبانيا للأولمبياد .. غياب راموس وتواجد نجم ريال مدريد

المنتخب الإسباني سيُواجه المنتخب المصري

تُعلن خلال الـ48 ساعة القادمة القوائم الرسمية للمنتخبات الأولمبية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وقد أكدت صحيفة ماركا الإسبانية غياب سيرخيو راموس عن قائمة المنتخب الإسباني تحت 23 عامًا بعدما كان مرشحًا فوق العادة للتواجد ضمنها.

المنتخب الأولمبي الإسباني وقع في مجموعة تضم بجانبه مصر والأرجنتين وأستراليا، وستجمع المباراة الأولى المنتخبين الإسباني والمصري يوم 22 يوليو القادم.

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ماركا أوضحت أن المدير الفني للمنتخب الإسباني الأولمبي "لويس دي لا فوينتي" سيعتمد في الأولمبياد على مجموعة اللاعبين مواليد 1997 الذين فازوا بكأس أمم أوروبا للشباب قبل عامين في إيطاليا.

ويُواجه دي لا فوينتي صعوبة في ضم بعض هؤلاء اللاعبين وعلى رأسهم بورخا مايورال مهاجم روما لرفض أنديتهم التخلي عنه، وهو الوضع الذي يعيشه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي مع بعض اللاعبين المصريين وعلى رأسهم مصطفى محمد نجم جلطة سراي.

الصحيفة أكدت أن داني سيبايوس نجم آرسنال حجز مقعده في قائمة الثلاثة الكبار الذين سيدعمون المنتخب الأولمبي الإسباني في الأولمبياد، ويُرجح انضمام ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد وميكيل ميرينو نجم وسط ريال سوسيداد للقائمة مع استبعاد مفاجئ لراموس الذي أنهى مؤخرًا علاقته بالعملاق الإسباني.

يُشار إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر والاتحاد المصري لكرة القدم يُحاولان إقناع ليفربول بالسماح لمحمد صلاح بالتواجد في الأولمبياد، لكن الأخبار القادمة من إنجلترا تُرجح فشل محاولتهم.