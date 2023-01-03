في يوم تقديم رونالدو .. فيفا يُعلن رسميًا مشاركة الهلال في مونديال الأندية

انتهى الجدل في السعودية

Shahid

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم الجدل حول هوية ممثل آسيا في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية، وذلك بالإعلان رسميًا عن مشاركة الهلال السعودي في اليوم الذي سيُقدم به جاره النصر نجمه الجديد كريستيانو رونالدو للإعلام والجمهور بعدما وقع عقدًا معه يمتد حتى صيف 2025.

الهلال رُشح من الاتحاد الآسيوي لتمثيله في النسخة القادمة من مونديال الأندية 2022، والتي ستقام في المغرب خلال فبراير القادم، وذلك بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا ونظرًا لعدم اكتمال الموسم الجاري من البطولة.

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تيار من الإعلام النصراوي يقوده عبد العزيز المريسل طالب بمنح النصر فرصة المشاركة في مونديال الأندية لأنه يستطيع تمثيل القارة والمملكة بشكل أفضل، خاصة بعد تعاقده مع رونالدو، لكن فيفا أحبط تلك المحاولات تمامًا اليوم.

فيفا أوضح أن أندية الهلال والأهلي وأوكلاند سيتي وفلامنجو وسياتل ساوندرز وريال مدريد والوداد سيشاركون في النسخة القادمة من مونديال الأندية، وأشار إلى مشوار الزعيم في النسخة الأخيرة وتواجد 12 لاعبًا منه مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

يُشار إلى أن الأهلي المصري فاز بالمشاركة نظرًا لتنظيم المغرب للبطولة، حيث تنص قوانين فيفا على عدم وجود فريقين من دولة واحدة، ولذا شارك الوداد باعتباره المنظم كونه حامل لقب الدوري المغربي وشارك الفريق القاهري بصفته وصيف النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

Shahid