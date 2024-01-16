في هذه اللحظة؟ رد مثير من فقير على أنباء انتقاله للسعودية!

وضعه أصبح صعبًا بعد تألق إيسكو

رد غامض وغير حاسم من النجم الفرنسي نبيل فقير، على إمكانية رحيله عن ريال بيتيس والانتقال إلى الدوري السعودي خلال هذا الشهر.

فقير يمر بفترة صعبة مع بيتيس بعد عودته من إصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي تعرض لها في أغسطس 2023، حيث تراجعت أسهمه بشكل كبير بعد التعافي خاصة بعد ظهور إيسكو وتألقه.

ومع استمرار إيسكو بصفوف الفريق لفترة أطول ومعاناة ريال بيتيس من أزمة مالية حادة، قد يلجأ النادي الإسباني للتخلي عن فقير وسط اهتمام من جلطة سراي وبعض الأندية السعودية بالحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي الحالي.

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برنامج "El Chiringuito" أجرى مقابلة سريعة مع فقير وتم سؤاله فيها عن مستقبله ورد قائلًا:"في الوقت الحالي؟ نعم سأبقى".

ولا تعتبر هذه الرسالة حاسمة بشكل كامل بالنسبة للنجم الفرنسي، وسط تزايد الاحتمالات لقيام بيتيس بالتخلي عنه مقابل الحصول على مقابل مادي كبير.

يذكر أن صاحب الـ30 سنة ظهر في 144 مباراة طوال مسيرته مع باريس، نجح خلالها في تسجيل 28 هدفًا وصناعة 26 بكل البطولات.