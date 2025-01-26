في مدريد.. القبض على مدرب كرة قدم "متهم بالتحرش بالأطفال"!

ماذا حدث؟

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على مدرب كرة قدم للناشئين في نادي كوسلادا بمدريد، بعد اتهامه بالاعتداء والتحرش الجنسي على الأطفال.

وذكرت صحيفة "elpais" الإسبانية، أنه جرى إلقاء القبض على المدرب أمس السبت في المنشآت الرياضية للنادي، قبل لحظات من بداية مباراة.

وأوضحت أنه "المتهم كان مطلوبًا من محكمة مقاطعة مدريد منذ سنوات بتهمة الاعتداء والتحرش الجنسي بالأطفال، علمًا بأنه يعمل كمدرب لفريق كرة قدم للناشئين في نادي كوسلادا الرياضي".

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ولفتت إلى أن المدرب صاحب الـ39 عامًا متهم بالاعتداء على أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا، كما أعلنت الشرطة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المدير العام للنادي أدريان فارجاس، في تصريحات لقناة Telemadrid، إنه لم يكن على علم إطلاقًا بسوابق هذا الشخص وأنه كان لديه "شهادة خلو من السوابق الجنائية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية".