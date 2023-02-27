في ليلة "ذا بيست" ليونيل ميسي .. دوري روشن ينصف كريستيانو رونالدو

صاروخ ماديرا خرج تمامًا من حسابات فيفا هذه المرة، ليظل عام 2017 آخر عام حصد له جائزة "ذا بيست"

بينما يتحدث الجميع عن فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة "ذا بيست" الأفضل في العالم خلال عام 2022، واختفاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المشهد، حصل الأخير على التقدير من دوري روشن السعودي.

ميسي حصد "ذا بيست" خلال حفل أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الإثنين، بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بطلًا لكأس العالم قطر 2022 لأول مرة منذ 36 عامًا وبعد موسم جيد مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

في المقابل، اختار دوري روشن رونالدو كأفضل لاعب في الجولة الـ18 "جولة التأسيس"، إذ حصل على التقييم الأعلى (9.2) بحسب إحصائيات "أوبتا"، ليقود تشكيل الأفضل، بعدما خرج منه في الجولة الـ17 رغم تألقه وقتها وصناعته هدفي فريقه أمام التعاون.

صاروخ ماديرا في هذه الجولة، قاد النصر لتحقيق الفوز أمام ضمك بثلاثية نظيفة، جميعها بتوقيعه، ليرفع رصيده من الأهداف إلى ثمانية، منها "هاتريك" و"سوبر هاتريك".

وجاء التشكيل كاملًا كالتالي:

في حراسة المرمى: سيلفيو لونج (الرائد).

في الدفاع: بسام محمد (الباطن) - مد الله العليان (الاتحاد ) - حسن كادش (التعاون) - جيسلان كونان (النصر).

في الوسط: إيفر ألفارو ميدران (التعاون) - أشرف المهديوي (التعاون) - فيصل فجر (الوحدة) - ألكسندر ترايكوفسكي (الفيحاء).

في الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر) - رينزو لوبيز (الباطن).

يذكر أن عام 2017 شهد آخر حصول لرونالدو على جائزة "ذا بيست" من فيفا، بينما حصل وصيفًا عامي 2018 و2020.