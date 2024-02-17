في ليلة توهج الغنام .. النصر يُكرر سيناريو موسم التتويج أمام الفتح!

النصر يواصل التفوق على الفتح

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حقق فريق نادي النصر الفوز على نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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ورفع النصر رصيده إلى النقطة 49 في المركز الثاني بترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الفتح عند 29 نقطة في المركز السابع.

تقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهدف الأول في الدقيقة 17 من زمن المباراة، بعد عرضية رائعة أرسلها زميله سلطان الغنام، ليسددها الدون بقدمه اليمنى في مرمى الفتح.

وتعرض الحارس الأساسي راغد النجار للإصابة في الدقيقة 26 من عمر المباراة، حيث لم يتمكن من استكمال المباراة، ليتم استبداله والدفع بالحارس البديل وليد عبد الله بدلًا منه.

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وتعادل سالم النجدي لنادي الفتح بهدف في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، بعد تسديدة بقدمه اليسرى صاروخية في مرمى وليد عبد الله.

وحرم القائم الأيمن للنصر نادي الفتح من التقدم بهدف آخر بالدقيقة 48، بعد تسديدة تيلو، ثم تدخل الحارس وليد عبد الله ليتصدى لتسديدة أخرى من لاعب الفتح، لتتحول إلى ركنية.

وأضاف النجم البرتغالي أوتافيو الهدف الثاني للنصر بالدقيقة 72، بعد عرضية رائعة من المتألق سلطان الغنام، ليضعها أوتافيو بالرأس صاروخية في مرمى الفتح.

وبهذا الانتصار، يُكرر نادي النصر آخر موسم حقق فيه الفريق دوري المحترفين السعودي 2018-2019، حيث انتصر في مباراة الذهاب بخماسية دون رد، والإياب فاز بهدف دون رد.

وفي الموسم الحالي 2023-2024 فاز النصر في مباراة الذهاب 5-0، وفي الإياب انتصر بفارق هدف وحيد 2-1.

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