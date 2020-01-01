في لفتة رائعة .. عبدالفتاح عسيري ينعي "طبيب الغلابة" المصري

عبدالفتاح عسيري يقدم لفتة طيبة تجاه "طبيب الغلابة" المصري

نعى عبدالفتاح عسيري لاعب نادي النصر المنتقل حديثًا من الأهلي السعودي، الطبيب المصري الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وكان محمد مشالي أو "طبيب الغلابة" كما يطلق عليه، قد وافته المنية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء وتم دفنه في مسقط رأسه بمدينة البحيرة في مصر.

وتسابق الجميع لنعي مشالي بسبب سيرته الطيبة والذي كان يقدمه خلال حياته لمرضاه من خدمة طبية كبيرة بمقابل بسيط أو في الكثير من الأحيان بدون مقابل مطلقًا.

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وكان من ضمن الذين نعوا مشالي عبدالفتاح عسيري نجم النصر المنتقل حديثًا قادمًا من الأهلي في ضربة مدوية في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال عسيري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " عاش رحيمًا لنترحم عليه بعد مماته .. كم كان عظيمًا هذا الرجل .. طبيب الغلابة رحمك الله وغفرلك وأسكنك الفردوس الأعلى".

وانتقل عبدالفتاح عسيري إلى النصر قادمًا من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة الراقي من أجل التمديد.