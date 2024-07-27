في لحظة واحدة.. نجم ليفربول يتحول من "الأسعد في العالم" إلى الحزن التام!

استبشر بأرني سلوت.. ولكن!

بعد 25 دقيقة فقط من عمر مباراة ليفربول وريال بيتيس في المعسكر التحضيري الخاص بالموسم الجديد، تعرض نجم ليفربول كورتيس جونز لإصابة أجبرته على مغادرة ملعب المباراة.

ويأمل المدرب الهولندي أرني سلوت ألا تكون إصابة جونز صعبة، وينتظر كل ما يرد من النادي الأحمر بشأن إصابة لاعب الوسط الذي أفادت تقارير بأنه سيكون من رجال سلوت البارزين الموسم المقبل.

ولعل جونز نفسه أكد هذه التقارير بقوله قبل أيام قليلة، إنه "الأسعد على الإطلاق" باللعب تحت إمرة أرني سلوت، في إشارة إلى دور متوقع أكبر له الموسم التالي.

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سلوت نفسه أشار إلى أن الإصابة التي تعرض لها جونز "سخيفة للغاية" مؤكدًا أن الوقت مبكر للحكم عليها بكافة تفاصيلها.

وفاز ليفربول على ريال بيتيس بهدف نظيف سجله دومينيك سوبوسلاي بصناعة رائعة من النجم المصري محمد صلاح على أرضية ملعب أكريسور ببنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية.