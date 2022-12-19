في قلب البلاد! احتفالات فرنسية بفوز الأرجنتين بالمونديال

حدثت واقعة غريبة في أحد المدن الفرنسية باحتفال مواطنيها بتتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم على حساب الديوك بقطر.
فرنسا خسرت اللقب العالمي مساء الأحد على ملعب "لوسيل" بركلات الترجيح ضد الأرجنتين عقب التعادل 3-3 في الأوقات الأصلية والإضافية.
وتناقلت وسائل الإعلام الفرنسية مشاهد من مدينة باستيا عقب اللقاء تظهر احتفالات كبيرة في شوارع المدينة بفوز الأرجنتين على حامل اللقب.
البعض ذهب لتفسير الأمر بسبب الانتماء الكبير داخل المدينة التابعة لمقاطعة كورسيكا إلى الجارة إيطاليا، والتي حكمتها فعليا لقرابة مائة عام قبل قرنين من الزمان.
ويغلب الحديث باللغة الإيطالية أيضاً على سكان مدينة باستيا ومقاطعة كورسيكا في العموم عن اللغة الأم للبلاد الفرنسية، مما قد يفسر الأجواء عقب نهائي المونديال.
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