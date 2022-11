في قطر.. رحلة جمهور إنجلترا للبحث عن الخمور تنتهي بأسد!

في الأيام الأخيرة أصبح البحث عن البيرة هو مهمة في حد ذاتها للجمهور الأوروبي واللاتيني أثناء التواجد في قطر من أجل مشاهدة كأس العالم.

قرار دولة قطر بمنع شرب الكحول في الملاعب شهد تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور.

ونقل اثنين من جماهير إنجلترا رحلتهم الفريدة من نوعها في قطر للبحث عن مكان لشراء المشروبات الكحولية، حيث انتهى بهم الأمر في قصر الشيوخ وعادوا أدراجهم ولكن برفقة شبل وهو صغير الأسد.

