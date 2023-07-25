في غياب مبابي.. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام باريس سان جيرمان

رشا حسين
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty Images
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رسالة قوية من رونالدو بعد التعادل أمام باريس سان جيرمان

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة إلى جماهير النصر السعودي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء المباراة الودية اليوم أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتهت المباراة الودية بين النصر وباريس سان جيرمان بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن المواجهات التحضيرية للفريقين استعدادًا للموسم الجديد.

وقال رونالدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أداء جيد ضد فريق قوي، الاستعدادات مستمرة! ترحيب رائع من الجماهير هنا في اليابان".

ولم يشارك نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، في مواجهة اليوم أمام رونالدو ورفاقه، بسبب استبعاده من الجولة التحضيرية واشتعال أزمته مع إدارة النادي الباريسي.

وسيلتقى فريق النصر السعودي مع إنتر ميلانو الإيطالي، يوم الخميس القادم قبل افتتاح مشواره ببطولة كأس العرب للأندية أمام الشباب.

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