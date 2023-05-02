في عيد ميلاده .. كيف تسبب ليونيل ميسي في اعتزال ديفيد بيكهام؟

النجم المعتزل لم يستطع المقاومة

يحتفل النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام ببلوغه من العمر 48 سنة، لتستعيد الجماهير أهم اللحظات التي عاشها اللاعب خلال مسيرته الحافلة بالملاعب الأوروبية.

بيكهام بدأ مسيرته في شباب توتنهام قبل اللعب لبريستون ومانشستر يونايتد ثم جاءت خطوته الأكبر في 2003 بالانتقال لريال مدريد، وبعدها خاض عدة تجارب مع ميلان ولوس أنجلوس جالاكسي وباريس سان جيرمان.

اللاعب سبق أن كشف في تصريحات صحفية، عن قيامه باعتزال كرة القدم بسبب إحدى المباريات التي خاضها مع باريس أمام برشلونة خلال فترة تواجد ليونيل ميسي بالنادي الكتالوني.

وقال بيكهام لصحيفة "ذا صن" في 17 فبراير الماضي:"ربما قررت الاعتزال عندما كان يركض ميسي أمامي، كنا متقدمين على برشلونة ولكنه نجح في هز شباكنا".

وأضاف:"على الرغم من عمري وقتها إلا أنني استمتعت بخوض هذه المباراة وكان الفريق جيدًا في كلتا المباراتين، فعلنا أشياء يمكن أن نفخر بها ولم نخسر أمامهم".

جدير بالذكر أن المباراة التي كان يقصدها بيكهام كانت في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2013، حيث تفوق برشلونة بفارق الأهداف بعد التعادل 3/3 في مجموع المباراتين، واعتزل النجم الإنجليزي بعد نهاية نفس الموسم.