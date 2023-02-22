في ظل أزمة برشلونة مع التحكيم .. فضيحة مالية جديدة ضد جوسيب ماريا بارتوميو!

الفضائح المالية تواصل ملاحقة برشلونة في الآونة الأخيرة.

كشف تقرير موسوس المتعلق بالتحقيق في قضية "بارسا جيت" المتهم فيها جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني، أنه تم إنفاق أكثر من سبعة ملايين يورو على الإعلانات في وسائل الإعلام منذ عام 2015.

صحيفة "objective" الإسبانية كشفت عن تفاصيل التقرير، حيث أكدت أن شركة يملكها أحد الصحفيين تلقت أكثر من 285 ألف يورو منذ فوز بارتوميو في الانتخابات في عام 2015.

ووفقًا للشرطة الإقليمية، فإن المبلغ أعلى من المبلغ الذي حصلت عليه وسائل إعلام عريقة في إسبانيا، والمفاجئ في الأمر، أن المحطة المذكورة لا تملك ترخيصًا رسميًا.

وتمت إدارة نفقات الإعلانات المؤسسية من قبل أوسكار جراو، ثم المدير العام لبرشلونة وأحد المديرين الأربعة السابقين الذين تم التحقيق معهم من قبل "بارسا جيت".

تقرير موسوس أكدت أن صحيفة "سبورت" تلقت ما مجموعه 939600 يورو كدفعة في عهد بارتوميو، فيما حصلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" على 900 ألف يورو.

ويأتي ذلك وسط الجدل الدائر بشأن قضية نجريرا المتهم فيها برشلونة بدفع المال إلى لويس إنريكيز نجريرا، النائب السابق للجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والتي تسببت في جدل واسع خلال الأسبوع الجاري.