في طريقه للرحيل عن النصر .. بيتي مارتينيز يبحث عن فريق جديد

النجم الأرجنتيني سيرحل عن نادي النصر

Shahid

يبدو أن أيام الأرجنتيني جونزالو مارتينيز "بيتي" داخل نادي النصر أصبحت معدودة، في ظل استبعاده من حسابات المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للفريق الأصفر.

وابتعد بيتي مارتينيز عن قائمة فريق نادي النصر خلال الفترة الماضية بسبب الإصابات، ولكنه عاد مجددًا للمشاركة في التدريبات الجماعية، ولكن جارسيا يستبعده من المباريات.

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وأشار الصحفي "رودي جاليتي" إلى أن نادي النصر قرر استبعاد بيتي مارتينيز من حساباته تمامًا خلال الفترة الحالية، ولذلك يبحث اللاعب عن الرحيل.

وأضاف جاليتي أن وكلاء بيتي يعملون حاليًا بشكل جاد، في البحث عن فريق جديد للنجم الأرجنتيني، من أجل الرحيل عن نادي النصر.

وينتهي عقد بيتي مارتينيز مع نادي النصر خلال صيف 2024، حيث يدخل الفترة الحرة في شتاء 2023، وهي الفترة التي تسمح له بالتوقيع لأي فريق آخر.

Shahid