في صراع تويتر .. نيفيش الهلال يهزم رونالدو النصر بالضربة القاضية

الفريق السعودي أعلن أمس تعاقده مع النجم البرتغالي

منذ الصيف الماضي، تجاوز الصراع بين الهلال والنصر حدود الملعب والإعلام وانتقل إلى منصة تويتر، خاصة حول أعداد المشاهدات الخاصة بفيديوهات تقديم اللاعبين والصفقات الجديدة.

صراع الصيف الماضي كان بطلاه أندرسون تاليسكا وماتيوس بيريرا، فيما معركة هذا الصيف اشتعلت بين فيديو تقديم كريستيانو رونالدو مع النصر وروبن نيفيش مع الهلال.

الزعيم أعلن أمس تعاقده مع النجم البرتغالي وجعله أغلى لاعب في دوري روشن السعودي وكذلك الأعلى قيمة سوقية، وقد نجح نيفيش في هزيمة رونالدو في صراع المنصة الزرقاء بالضربة القاضية.

فيديو تقديم نيفيش جمع حتى الآن 165.3 مليون مشاهدة فيما كان الخاص بالنجم البرتغالي قد جمع 112.7 مليون مشاهدة، ومازالت أرقام الأول مرشحة للتصاعد حيث لم يمر على الإعلان عن ضمه سوى 18 ساعة.

يُشار إلى أن الهلال بصدد الإعلان عن صفقته الثانية، حيث وصل بطلها خاليدو كوليبالي إلى الرياض فعلًا وأجرى الفحوصات الطبية بنجاح.