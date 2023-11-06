في زيارة تاريخية .. الهلال يقضي على مومباي بمباراة "الفرص العجيبة"

الهلال يواصل سلسلة انتصاراته

في زيارته التاريخية الأولى إلى الهند.. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، فوزًا مستحقًا على مومباي سيتي، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

الهلال عزز بهذه النتيجة، صدارته لجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف فقط، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نافباخور الأوزباكي "الوصيف".

وبدأت المباراة بهجمة خطيرة من مومباي سيتي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسيطر الزعيم الهلالي، على مجريات الشوط الأول، ويهدر أكثر من فرصة، خاصة عن طريق الثنائي البرازيلي ميشايل ديلجادو ومالكوم دي أوليفيرا، بالإضافة إلى البرتغالي روبن نيفيش.

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وفي الشوط الثاني.. أصبحت المباراة أسهل بكثير، بعد تحصل مهتاب سينج، لاعب الفريق الهندي، على كارت أحمر، في الدقيقة 54.

وتفنن نجوم الهلال، في إهدار فرص عجيبة أمام المرمى الخالي من حارسه، أثناء مجريات الشوط الثاني؛ وعلى رأسها كرتي سالم الدوسري ومحمد كنو.

وكسر الهلاليون، صمود الدفاعات الهندية، في الدقيقة 62، بهدف سجله ميشايل، قبل أن يحسم المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، النتيجة لمصلحة فريقه، في الدقيقة 85.

جدير بالذكر أن الهلال، سيحل ضيفًا على نافباخور، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا، يوم 28 نوفمبر الجاري.