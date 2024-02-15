لقطة غريبة في إسبانيا

الجدل التحكيمي مستمر في الكرة الإسبانية، وهذه المرة مع ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو بدوري الكرة النسائية.

المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر أقيمت مساء أمس، الأربعاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 وسط جدل تحكيمي كبير بسبب واقعة غريبة.

اللقطة الأبرز كانت بتعرض شيلا جويخارو لاعبة أتلتيكو بضربة واضحة بالكوع من مدافعة ريال مدريد داخل منطقة الجزاء، ومع ذلم لم يتم احتساب أي خطأ.

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وأفاد برنامج "El Larguero" عبر شبكة كادينا سير أن شيلا انتهى بها الأمر في المستشفى بسبب معاناتها من جلطة في عينها بعد الضربة التي تعرضت لها.

ورغم هذه الإصابة البالغة لم يتم احتساب ركلة جزاء لصالح أتلتيكو، بينما خرج مانولو كانو مدرب أتلتيكو للسيدات بعد المباراة ليؤكد أن فريقه استحق الحصول على ركلتي جزاء أخريين أمام الغريم التقليدي.