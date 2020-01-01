في دوري الأبطال.. يغيب راموس يسقط ريال مدريد

ريال مدريد يودع دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي بغياب سيرخيو راموس.. هل هي المرة الأولى؟

لعنة دور الستة عشر تعود لتطارد ريال مدريد من جديد، فبعد المعاناة منها لـ 7 سنوات، ونسيانها بالتأهل إلى نصف النهائي لـ 8 سنوات متتالية منها الفوز بـ 4 ألقاب، الفريق الملكي يغادر دوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي من ثمن النهائي.

سيرخيو راموس كان رجلًا مميزًا في هذه الحقبة، فهو من انهالت عليه الانتقادات يوم تضييعه لركلة الترجيح أمام بايرن ميونخ في 2012، وهو من بكت معه الجماهير في 2013، ومن منح العاشرة برأسه لريال مدريد في 2014.

راموس هو القائد الذي رفع ثلاثية دوري الأبطال المتتالية من زيدان، وهو أفضل مدافع في ريال مدريد وواحد من الأفضل في العالم.

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وبالعودة إلى الفقرة الأولى، تلك التي ذكرنا فيها أن الفريق الملكي يغادر دوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي من ثمن النهائي، وجب الذكر أن كليهما كان بغياب راموس.

صحيفة ماركا فتحت هذا الملف، وذكرت أن دوري أبطال أوروبا باتت هي المسابقة التي يخسر فيها ريال مدريد كلما غاب قائده.

لم يكن راموس أيضًا في الخسارتين أمام سيسكا موسكو في كل من ذهاب وإياب دور المجموعات العام الماضي، وكذلك مواجهة باريس سان جيرمان الأولى في نسخة هذا العام.

وبالعودة إلى الخلف أكثر، كاد غيابه أن يستبب في فقدان ريال مدريد للكأس الثالثة عشر، حين غاب عن مواجهة يوفنتوس في إياب ربع نهائي نسخة 2018.

حينها فاز ريال مدريد بثلاثية نظيفة في تورينو على يوفنتوس، وغاب راموس عن الإياب في سانتياجو برنابيو، ليتلقى الفريق الملكي 3 أهداف، ولولا هدف رونالدو في النهاية من ركلة جزاء لم تكن النهاية لتكون هي ذاتها.

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بإزالة المباريات التي غاب عنها سيرخيو راموس مؤخرًا، ستجد نتائج ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا كلها انتصارات وبطولات، وحتى اللحظة لا يعلم أحد هل من يتحكم في ذلك هو مستوى راموس الدفاعي أم قياديته أم كلاهما معًا.