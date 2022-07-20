في حديثه للاعب الاتحاد السابق .. كوييار مقللًا من الهلال: النصر هو الرائد

رغم سيطرة الهلال على البطولات إلا أن لاعب وسط الزعيم يؤمن بحظوظ العالمي في الموسم المقبل أكثر

كشف الكولومبي سيرخيو هيريرا؛ لاعب نادي الاتحاد السعودي الأسبق، عن كواليس حوار دار بينه وبين مواطنه جوستافو كوييار؛ لاعب وسط الهلال السعودي، يظهر خلاله مشيدًا بالنصر.

عامان لهيريرا في الدوري السعودي:

سيرخيو هيريرا لعب للعميد في الفترة من 2004 إلى 2006، وقتما انتقل له في صفقة انتقال حر، ورحل عنه مجانًا أيضًا.

وخلال موسمين، لم يلعب الكولومبي سوى 11 مباراة، وسجل أربعة أهداف فقط.

وقرر هيريرا تعليق حذائه بشكل رسمي واعتزال اللعب نهائيًا في 2017.

ماذا قال هيريرا عن حديثه مع كوييار؟

قال هيريرا، في تصريحاته لـ"caracol tv": "في الوقت الذي لعبت به بشكل احترافي في السعودية، كان هناك لاعبين سريعين للغاية، ودائمًا ما يكون هناك فريقين أو ثلاثة هم المسيطرون على البطولات".

وأضاف: "في هذه الأيام أتحدث مع كوييار، هو أخبرني أن الهلال ليس رائدًا، ربما يكون النصر هو الفريق الذي سيحصد لقب الدوري في الموسم المقبل أو لديه نوايا لذلك، وسيقاتل من أجل دوري الأبطال".

ويأتي حديث كوييار في إطار الاستفسار منه عن مدى جدوى انتقال الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا لنادي النصر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ماذا قدم كوييار مع الهلال؟

لاعب الوسط الكولومبي كان قد انضم للزعيم في صيف 2019، ويمتد عقده حتى نهاية الموسم المقبل 2022-2023.

خلال هذه السنوات، شارك كوييار في 94 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات، وصنع خلالها أربعة أهداف.

وعلى مستوى البطولات، حقق ثلاثة ألقاب دوري سعودي، لقبي دوري أبطال آسيا ولقب وحيد كأس الملك.