في حالة واحدة فقط .. مالكوم قد يُشارك مع الهلال في كأس السوبر السعودي!

تعرف على الحالة الوحيدة التي ستجعلنا نُشاهد مالكوم بكأس السوبر

يصارع النجم البرازيلي الوقت خلال الوقت الحالي، من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، بعد الإصابة التي لحقت به وجعلته يخضع لجراحة في الركبة.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن هناك شرط واحد من أجل مشاركة مالكوم في كأس السوبر السعودي، وهو تخطي الهلال عقبة الأهلي والوصول إلى نهائي البطولة.

وأوضحت الصحيفة أن حالة مالكوم تحسنت كثيرًا، وفي حالة تأهل فريقه للمباراة النهائية في كأس السوبر، قد يستطيع المشاركة حتى لو جزء من تلك المواجهة.

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وأصبحت مشاركة مالكوم في لقاء الأهلي بنصف النهائي المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل ضئيلة جدًا، في ظل استمراره في البرنامج التأهيلي الذي يتقدم فيه من أجل زيادة معدله اللياقي والبدني.

وكان مالكوم قد تعرض للإصابة في الوتر الرضفي، الأمر الذي استدعى لجراحة في الركبة خلال شهر يونيو الماضي في فنلندا.