"في جيب راموس".. إشبيلية يتصيد جرينوود برسالة حادة!

مزحة مكررة تؤلم النجم الإنجليزي!

حقق إشبيلية فوزًا مهمًا على خيتافي بنتيجة 1-0 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وسجل النجم الإسباني المخضرم سيرخيو راموس هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة الخامسة ليقود فريقه لاستعادة نغمة الانتصارات في الليجا.

ورفع إشبيلية رصيده بهذا الفوز إلى 31 نقطة في المركز 14، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 38 نقطة في المركز الـ11.

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وتعرض ماسون جرينوود لاعب خيتافي للمضايقة من قبل حساب إشبيلية الرسمي على منصة إكس.

وادعى منشور النادي أن المدافع الإسباني المخضرم وضع لاعب مانشستر يونايتد المعار في جيبه الخلفي طوال 90 دقيقة، مرددًا منشورًا مشابها، بعد أن أطاح إشبيلية بخيتافي من كأس الملك في يناير الماضي.

وقال النادي الأندلسي عبر حسابه الرسمي مازحًا: "عندما أفرغ راموس جيبه الخلفي بعد المباراة أخرج مفاتيحه وبطاقة عيد ميلاده وجهاز iPhone الخاص به وماسون جرينوود!".