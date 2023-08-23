في بيان رسمي .. لاعبة المنتخب الإسباني تفتح النار على قبلة رئيس الاتحاد المثيرة لها!

ماذا قالت لاعبة منتخب إسبانيا عن قبلة رئيس الاتحاد لها؟

أصدرت جنيفر هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني لكرة القدم بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، ردت خلاله على واقعة لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني معها خلال نهائي بطولة كأس العالم للسيدات.

وحقق المنتخب الإسباني للسيدات لقب بطولة كأس العالم على حساب منتخب إنجلترا، ورغم إنجازهم الكبير إلا أن تصرفات رئيس الاتحاد الإسباني تصدرت المشهد بعد تقبيله لهيرموسو، بشكل مبالغ فيه.

وجاء مضمون البيان كالتالي: "تتولى نقابتي FUTPRO، بالتنسيق مع وكالة TMJ، مسؤولية الدفاع عن مصالحي ولهذا نعرب عن إدانتنا الحازمة والمدوية للسلوكيات التي تنتهك كرامة المرأة".

وتابع البيان: "من جمعيتنا نطلب من الاتحاد الإسباني لكرة القدم تنفيذ البروتوكولات اللازمة وضمان حقوق لاعبينا واعتماد تدابير مثالية، ومن الضروري أن يتم تمثيل فريقنا بطل العالم الحالي، دائمًا بشخصيات تعكس القيم المساواة والاحترام في كافة المجالات".

وأضاف: " هذه معركة خاضها لاعبونا بكل عزيمة أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم، كما ندعو المجلس الأعلى للرياضة في حدود صلاحياتها، في تدعيم وتعزيز طرق الوقاية والتدخل في مواجهة التحرش الجنسي أو الاعتداء الجنسي، والذكورة والتمييز الجنسي".

وواصل البيان: "يرفض FUTPRO أي موقف أو سلوك ينتهك حقوق لاعبي كرة القدم حتى لا تمر أفعال مثل تلك التي رأيناها دون عقاب أبدًا، ويجب حماية لاعبي كرة القدم من الأفعال غير المقبولة".

وسيتم عقد اجتماع بين أماندا جوتيريز، رئيسة اتحاد الأغلبية لكرة القدم النسائية الإسبانية، مع يولاندا دياز، وزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي، يوم 28 أغسطس القادم، لمناقشة تطورات الواقعة.