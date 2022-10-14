في بيان رسمي .. أديداس تعتذر للمغرب بسبب قميص "الزليج"

أزمة قميص الجزائر تنتهي

توصلت شركة أديداس العالمية للملابس الرياضية، إلى تسوية قانونية مع وزارة الشباب والتواصل والثقافة "قطاع الثقافة"، بشأن استخدام فسيفساء "الزليج" الخاصة بالصناعة التقليدية المغربية.

ما هو سبب أزمة فسيفساء الزليج؟

الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن منذ أسابيع عن قميص محاربي الصحراء، والمستوحي من "الزليج المغربي"، الذي يعكس التنوع الحضاري للمملكة المغربية، فيما يتعلق بالزخرفة المعمارية الفريدة التي تختلف عن أي دولة أخرى.

استخدمت شركة أديداس فسيفساء الزليج على قميص المنتخب الجزائري الجديد، الأمر الذي دفع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، لإنذار شركة الملابس الرياضية العالمية قضائيًا.

وزارة الشباب والثقافة والتواصل قامت بملاحقة شركة أديداس قضائيًا، بسبب الاستيلاء الثقافي على التراث المغربي في تصميم قميص "الإحماءات" الخاص بالمنتخب الجزائري.

اقرأ أيضًا ..

ما علاقة المغرب بذلك؟ .. الجزائر تُعلن الانفصال عن "أديداس"

"استيلاء على التراث" .. المغرب تقاضي شركة رياضية بسبب زي الجزائر

كيف أنهت شركة أدايداس أزمة فسيفساء الزليج؟

أوضحت الشركة العالمية للملابس الرياضية، أنه بعد مناقشات ثنائية مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أنها لا تقصد الإساءة لأي جهة كانت، وأنها بالفعل استخدمت فسيفساء الزليج. اقرأ بيان شركة أديداس

شركة أديداس أعربت عن احترامها العميق للشعب والصناعة التقليدية المغربية، بعد الجدل خلال الفترة الماضية حول استخدام التراث المغربي على القميص الجزائري.

الشركة العالمية أكدت على أنها ستقوم بعرض أي عمل من شأنه الاستيلاء على الثقافة والمساس بالإرث التاريخي للشعوب والأمم.

مراد العجوطي محامي وزارة الشباب والثقافة والتواصل قال: "هذه القضية بينت بالملموس أهمية حماية التراث الثقافي المغربي، الذي يشهد على عظمة حضارة ضاربة في عمق التاريخ".

العجوطي قال خلال تصريحات لصحيفة "هيسبريس" المغربية: "القضية تعكس الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في المنطقة كبلد رائد، قصد الدفاع عن التراث الثقافي الإنساني اللامادي، في مواجهة محاولات الاستيلاء والاستحواذ الثقافي".