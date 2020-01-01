في بيان رسمي .. إدارة الأهلي توجه الشكر للأمير منصور بن مشعل

منصور بن مشعل يرحل عن الأهلي

وجهت إدارة النادي الأهلي الشكر إلى الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الكرة بعد تقديم استقالته مؤخرًا من منصبه لأسباب صحية حسب ما أعلنته القناة "الرياضية" السعودية.

ووفقًا لمصادر "جول" التي أكدت أن طارق كيال هو من سيشغل منصب المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة خلفًا للأمير منصور بن مشعل بعد استقالته في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا يشكر خلاله بن مشعل، حيث جاء على النحو التالي: "تتقدم إدارة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة، بخالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، على دعمه للنادي ماديًا ومعنويًا خلال الفترة الماضية".

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وأضاف: "مشددة على أن أبواب النادي الأهلي ستظل مفتوحة لسموه في أي وقت لخدمة الكيان الأهلاوي الغالي ودعمه، وباعتباره عضوًا ذهبيًا وعاشقًا للكيان".

وتابع: "وتدعو إدارة النادي جماهير الكيان الأهلاوي وأعضائه والإعلاميين ومنسوبي النادي، بضرورة الوقوف إلى جانب النادي خلال المرحلة الهامة المقبلة، فهم خير معين لنادينا الكبير".

إدارة النادي الاهلي تقدم خالص شكرها للأمير منصور بن مشعل على دعمه للنادي خلال الفترة الماضية. pic.twitter.com/GsMZAUEVzE — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 19, 2020

ويعاني الأهلي في الوقت الحالي من تراجع النتائج بشكل كبير، حيث تعرض للهزيمة أمام الفيصلي ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين بهدفين دون رد.