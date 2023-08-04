"في إسبانيا يعاملون الكلاب أفضل!".. دييجو كوستا يدافع عن فينيسيوس جونيور

أحمد مجدي
Vinicius Valencia Real Madrid racismoGetty Images
ثقافةالدوري الإسباني - لا ليجاريال مدريدفينيسيوس جونيوردييجو كوستا

اللاعبون ذوو البشرة السمراء لا يتحلون بأفضل معاملة في الليجا

أكد المهاجم الإسباني ذو الأصول البرازيلية دييجو كوستا دعمه للبرازيلي فينيسيوس جونيور في مواجهة العنصرية التي واجهها طيلة الموسم الماضي في الدوري الإسباني والتي بلغت ذروتها أمام فالنسيا على ملعب الميستايا.

وقال كوستا في تصريحات لصحيفة "ريليفو": "لقد مررت بأشياء عنصرية في إسبانيا، كنت أسمع الجماهير يقولون لي اذهب إلى بلدك أيها القرد، هناك طابع عنصري لديهم لا يمكن تجاهله أو ادعاء عدم وجوده".

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وأردف: "لكن بالنسبة للاعبين سمر البشرة تبدو الأمور أكثر سوءًا، تتم معاملتهم بشكل فج للغاية، ونداؤهم يكون بأشياء جارحة لأقصى حد".

وقال بشكل صادم: "تتم معاملة هؤلاء اللاعبين بشكل أكثر سوءًا من معاملة الكلاب، بالتأكي تحظى الكلاب حقًا بمعاملة أفضل هناك!".

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