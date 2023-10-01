في أي زمن يعيشون؟ .. فيديو صادم لطريقة معالجة أرضية ملعب نساجي قبل مواجهة الهلال

هل يدفع الثمن نجوم الهلال؟

يبدو أن قرار إلغاء الملاعب المحايدة بين الأندية السعودية والإيرانية، سيعود بالضرر على لاعبي الأولى، إذ تنذر الملاعب هناك بإمكانية تعرض اللاعبين لإصابات خطيرة.

الزعيم يستعد حاليًا لمواجهة نساجي مازاندران الإيراني، بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وفي تصريح نقله الصحفي الإيراني داوود إيكدري عن صادق درودكر؛ رئيس النادي الإيراني، أكد خلاله أن أرضية الملعب المستضيف للمباراة لا تصلح، مطالبًا بإصلاحها في أسرع وقت قبل اللقاء.

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وخلال الساعات الماضية، انتشر فيديو لطريقة معالجة الملعب، إذ يعتمد الإيرانيون على طريقة بدائية للغاية، تبدو كـ"عملية ترقيع" وليست معالجة حقيقية.

من جانبه، حذر الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل من الملعب، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "هذا عمل بدائي حتى حينما كنت رئيسًا لنادي الجيل، قمنا بإصلاحات وزراعة الملعب بأفضل من هذا العمل البدائي، أرضية ملعب آزادي تهدد نجوم الهلال ولا بد من وقفة اتجاه هذا السوء الذي يهدد نجوم تم صرف عليهم ملايين الدولارات".

يذكر أن نساجي يتصدر مجموعته الآسيوية، إذ افتتح مشواره بالفوز أمام مومباي سيتي، فيما يحل الهلال في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، حصدها من التعادل أمام نافباخور الأوزبكي.