في أضخم مهرجان موسيقي بالوطن العربي .. نجم النصر يطربكم على مسرح "بيج بيست"

على أنغام رقصات السامبا البرازيلية الصاخبة، اعتادت جماهير الكرة السعودية أن يقدم النجم أندرسون تاليسكا، لاعب النصر، مهارات فريدة وأهدافًا لا مثيل لها في ملاعب المملكة، والآن اختار أن يشاركهم شغفه بالفن والغناء في أضخم مهرجان موسيقي تشهده المنطقة العربية.

تاليسكا الذي اعتاد إقامة الحفلات الغنائية في فترات الإجازة التي يقضيها في بلاده، كشف غموض الصورة التي نشرها قبل 3 أيام على حسابه بموقع "إنستجرام"، أثناء توقيعه لعقد خاص مع رسالة "شكرا للسعودية على الدعوة".

هذه الصورة أشعلت التكهنات بين متابعي نجم النصر السعودي، حول طبيعة العقد الذي يوقعه، وهل يخص مسيرته مع الفريق أم أنه يتعلق بشيء آخر.

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وأمس نشر النجم البرازيلي مقطع فيديو، أثناء توقيعه على عقد يجعله ضيف شرف مهرجان ساوندستورم 2023، أضخم مهرجان موسيقي في المنطقة العربية، والذي يضم نخبة من أفضل المطربين ونجوم الموسيقى حول العالم.

وقال تاليسكا في تعليقه على المقطع: "أنتظركم يوم الجمعة 15 ديسمبر الحالي، في البيج بيست.. حياكم الله".

وسيكون تاليسكا، معشوق جماهير النصر، حاضرًا على المسرح الأضخم في المملكة "بيج بيست"، إذ يشارك الجماهير الحاضرة عشقه للموسيقى والأغاني، حيث يستقطب المهرجان ألمع النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ويعرف ساوندستورم، كأكبر مهرجان موسيقي في الرياض، حيث ينافس المهرجانات العالمية من حيث الحجم والفنانين والتنوع الموسيقي.

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ويقام مهرجان ساوندستورم خلال أيام 14 و15 و16 ديسمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض، وستكون نسخة هذا العام حدثًا يأسر اهتمام العالم بما تقدمه من مفاجآت مثيرة وأسماء لامعة من نجوم الموسيقى على المستوى العالمي والإقليمي.

ويحيى حفلات ساوندستورم، الذي بدأ دوراته في المملكة عام 2019، نخبة من ألمع النجوم والدي جي العالميين وأبرزهم كالفن هاريس، مارتن جاريكس، Wizkid وريهاب وماركو كارولا و جي بالفين وأفرو جاك وسويدش هاوس مافيا وكوزميكات وأرمن فان بورن وألان ووكر وديفيد جيتا.

كما تشهد الحفلات حضورا ضخما لنجوم الطرب في الوطن العربي، وأبرزهم: إليسا وماجد المهندس وأميمة الطالب ورابح صقر وحميد الشاعري ورامي صبري وروبي ومحمود العسيلي وحكيم وأحمد سعد ونانسي عجرم.