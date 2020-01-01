في أي نادٍ كان يلعب نيمار قبل برشلونة؟

أصبح نيمار في السنوات الأخيرة واحدًا من أهم لاعبي كرة القدم في العالم، وذلك بعد انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، فأين كان يلعب قبل ذلك؟

لا شك أن البرازيل واحدة من الدول الغنية بلاعبي كرة القدم عبر التاريخ، وفي كل جيل تجد منها لاعبًا أو اثنين من الأفضل في العالم.

في التسعينات وبداية الألفية بهر الظاهرة رونالدو محبي الساحرة المستديرة في جميع أنحاء المعمورة، خاصً بعد الفوز بكأس العالم 2002، والذي ولد خلاله أسطورة أخرى هو رونالدينيو.

اشتهر الثنائي بالمراوغات والقدرة على تسجيل الأهداف بكل الطرق الممكنة، لكن الثاني تميز بمهارته التي لم يوجد لها مثيل من قبل.

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والآن نحن نعيش في زمن نيمار اللاعب البرازيلي الأفضل في العالم، والذي اشتهر بوصوله للكامب نو وحتى قبل ذلك، لكن في أي نادٍ كان يلعب قبل برشلونة ؟

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كيف كانت نشأة نيمار؟

ولد نيمار جونيور في موجي داس كروزيس، ساو باولو في 5 فبراير 1992، ووالده هو نيمار سانتوس ووالدته هي نادين دا سيلفا.

ورث اسمه من والده الذي كان لاعب كرة قدم لكنه لم يحقق الكثير من الشهرة، ومع اشتهار ابنه ونجاحه أصبح مستشارًا له.

قال نيمار على دور والده في حياته: "كان والدي بجانبي منذ أن كنت صغيراً. وهو يعتني بالأشياء، وأموالي وعائلتي".

يعتبر أداء البرازيلي مزيج بين حبه لكرة القدم الخماسية وكرة القدم في الشوارع، وقد قال إن كرة القدم الخماسية كان لها تأثير هائل على نموه، مما ساعده على تطوير أسلوبه وسرعة تفكيره وقدرته على أداء المهارات في الأماكن الضيقة.

في أي نادٍ كان يلعب نيمار قبل برشلونة؟

في عام 2003، انتقل نيمار مع عائلته إلى ساو فيسنتي، حيث بدأ اللعب لفريق السباب في نادي بورتوجيسا سانتيستا، وفي وقت لاحق من نفس العام، انتقلوا إلى سانتوس وانضم الطفل آنذاك انضم إلى سانتوس.

تألق اللاعب الشاب في ذلك الحين مع فريقه الجديد، وتدرج في المراحل السنية حتى وصل للفريق الأول، في عام 2009، وكان يبلغ من العمر وقتها 17 عامًا.

أصبح نيمار سريعًا واحدًا من أهم لاعبي الفريق الأول في فترة قصيرة، ونجح في جمع الدوري البرازيلي والكأس مع الفريق في عام 2010، وفاز بثنائية الدوري وكوبا ليبرتادوريس في 2011، وفي 2012 فاز مع سانتوس بالدوري للمرة الثالثة على التوالي وجمع معه ريكوبا سودامريكانا.

بطولات نيمار مع سانتوس:

الدوري البرازيلي: 3 (2010, 2011, 2012).

كأس البرازيل: 1 (2010).

كوبا ليبرتادوريس: 1 (2011).

ريكوبا سودامريكانا: 1 (2012).

انضمام نيمار لبرشلونة

في 24 مايو 2013، أعلن سانتوس أنهم تلقوا عرضين لنيمار، في اليوم التالي أعلن البرازيلي أنه سيوقع مع برشلونة في 27 مايو 2013 وينضم إلى الفريق بعد اللعب في كأس القارات 2013.

في 3 يونيو 2013، قدم الكتلان لاعبهم الجديد بعد اجتياز الكشف الطبي وتوقيع عقد حتى يونيو 2018.

تم تقديم نيمار في الكامب نو أمام 56،500 مشجع، وقال نائب رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو إن صفقة نيمار كلفت 57.1 مليون يورو، وتم تحديد الشرط الجزائي عند 190 مليون يورو.

قدم البرازيلي الكثير مع برشلونة ، سواءً على مستوى الأداء الفردي أو الجماعي، وفاز بالرباعية التاريخية الدوري الإسباني وكأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا في 2014-15، لكن أهم لحظاته كانت في 2016-17، عندما كان نيمار النجم الأول في ريمونتادا البلاوجرانا الشهيرة على باريس سان جيرمان .

فاز العاصمي الفرنسي بأربعة أهدافٍ في ذهاب دور 16 من دوري الأبطال ذلك الموسم، لكنه تفاجأ في الإياب بخسارة قوية بستة أهدافٍ لهدف.

بطولات نيمار مع برشلونة:

الدوري الإسباني: 2 (2014–15, 2015–16).

كأس ملك إسبانيا: 3 (2014–15, 2015–16, 2016–17).

كأس السوبر الإسباني: 1 (2013).

دوري أبطال أوروبا: 1 (2014-15).

كأس العالم للأندية: 1 (2015).

انتقال نيمار لباريس سان جيرمان

في 3 أغسطس 2017، أعلن برشلونة رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان بعد أن دفع ممثلوا اللاعب مبلغ 222 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده، ليصبح البرازيلي أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

انضم صاحب الـ28 عامًا للنادي الفرنسي بعقدٍ ممتد حتى عام 2022، وتنازل له خافيير باستوري عن الرقم 10 كهدية ترحيب.

فاز نيمار حتى الآن ب6 بطولات مع باريس سان جيرمان ، لكنه لم يرفع كأس دوري أبطال أوروبا وقد يكون هذا سبب رغبته في العودة كما تشير الأخبار.

بطولات نيمار مع باريس سان جيرمان: