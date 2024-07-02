في انتظار رد أراوخو.. برشلونة يحدد "الخطة ب" لضم نجم اليورو!

ماذا يحدث في الميركاتو؟

يتطلع برشلونة لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين، حتى يتسنى له المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، بعدما خرج خالي الوفاض الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن النادي الكتالوني بحاجة إلى موازنة حساباته للدخول في قاعدة 1: 1، وهو مات يمكن أن يحدث في النصف الأول من شهر يوليو الجاري".

وأضافت: "بعد موزانة الحسابات المالية، يحتاج برشلونة لإجراء عملية بيع كبيرة، تعمل كرافعة من أجل تحقيق هدفيه في الميركاتو، التعاقد مع محور وجناح، ويبدو أن هناك اسمين هما "ميكيل ميرينو ونيكو ويليامز".

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التحدي الكبير هو الحصول على ما يكفي من المال للتقدم في هذه العمليات، وقد يستفيد من رحيل بعض اللاعبين، مثل "لينجليت وفاتي وبابلو توري"، لكنها لن تكون كافية، إذ يحتاج النادي لعملية بيع كبيرة، والمرشحان الرئيسيان هما أراوخو ورافينيا.

ابتعد أراوخو عن مانشستر يونايتد، وبرشلونة لن يرفع عرض التجديد، لأنه يعتبر أنه تم الوصول إلى أقصى الاحتمالات، ويجب على قلب الدفاع الرد، إذا لم يجدد فسوف يذهب إلى السوق بسعر يزيد على 75 مليون يورو".

وختمت الصحيفة: "إذا لم يغادر أراوخو، فإن الشخص المختار هو رافينيا، رغم أن المدير الرياضي ديكو متردد في بيعه، لكن إذا وقع نيكو، فلن يكون للبرازيلي مكان في الفريق، والمشكلة الرئيسية أن رافينيا لا يريد حتى أن يسمع عن مغادرة كامب نو".