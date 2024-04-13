في النرويج.. حكم يطرد لاعبًا بسبب ملابسه!

ماذا حدث في مباراة الدرجة الثالثة؟

شهدت مباراة أوركلا وسترومسجودست 2 في دوري الدرجة الثالثة النرويجي حدثًا غريبًا، إذ تعرض أحد اللاعبين للطرد بسبب "التحايل في ملابسه".

وتعرض هولست لارسن لاعب وسترومسجودست 2 لإعاقة في الدقيقة 60 تسببت في سقوطه على أرض الملعب بينما كان فريقه متأخرًا (2-1) ، ليلحظ حكم المباراة أنه استبدل "واقي الساق المعتمد"، بقطعة من الورق المقوّى.

قرر الحكم على الفور رفع بطاقة صفراء في وجه لارسن بسبب التحايل (كانت الثانية في المباراة)، ليطرده فورًا بالبطاقة الحمراء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتهت المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الرابعة بفوز الضيوف 3-2، بعد ريمونتادا مثيرة، إذ سجلوا هدف التعادل في الدقيقة 66 بعد 6 دقائق من طرد زميلهم لارسن، ثم جاء الفوز في الوقت القاتل (90+3)، علمًا بأن جورسيت لاعب أوركلا تعرض للطرد في الدقيقة 72.