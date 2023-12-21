في الظهور الأول مع نوتنجهام فورست .. نونو سانتو يُعلق على تجربته مع الاتحاد

المدرب البرتغالي وجد ناديه الجديد سريعًا

أكد نونو سانتو المدير الفني الجديد لفريق نوتنجهام فورست الإنجليزي أن تجربته مع الاتحاد في الدوري السعودي أفادته كثيرًا وساهمت في تعلمه أشياء جديدة ستُساعده في مهمته القادمة.

المدرب البرتغالي أقيل من تدريب العميد بعد موسم ونصف تقريبًا وبعدما قاده للفوز بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي في إنجاز تاريخي كان غائبًا عن الفريق منذ 2009.

سانتو عاد للعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أعلن نادي نوتنهجام فورست رسميًا أمس عن تعاقده معه ليخلف المقال ستيف كوبر، وقد أكد المدرب عدم ندمه على أي تجارب سابقة خاضها، خاصة مع توتنهام والاتحاد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال "لا أشعر بأي ندم على تجربتي مع توتنهام رغم أنها لم تسر جيدًا، ما فعلناه في ولفرهامبتون مختلف تمامًا عما حدث في توتنهام. في السعودية كانت تجربة جديدة لي، فرصة جديدة للتعلم وثقافة جديدة لأعيشها، نحن دومًا نتعلم وأعتقد أن علينا أن نثبت أنفسنا كل يوم، سواء كلاعبين أو مدربين، هو ضغط متواصل يدفعنا لإثبات أنفسنا وقدراتنا دومًا".

يُشار إلى أن الاتحاد استبدل سانتو بزميله الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.