في الدوري الإسباني.. فينيسيوس يتجاوز رقم رونالدو!

النجم البرازيلي يواصل النجاح

ساهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في تتويج النادي الملكي بلقب الدوري الإسباني للمرة 36 في تاريخه، وذلك قبل 4 جولات على نهاية مسابقة الموسم الجاري.

ويعد لقب الليجا الموسم الحالي استثنائيًا للنجم البرازيلي، إذ تجاوز به عدد ألقاب الدوري الإسباني التي حصدها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد.

وحصد فينيسيوس 3 بطولات دوري في خزائنه الشخصية، ليتجاوز رصيد كريستيانو، الذي حصد لقبين فقط بالبطولة المحلية الإسبانية.

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وإجمالًا مع ريال مدريد، حصد رونالدو دوري أبطال أوروبا (4)، وكأس العالم للأندية (3)، وكأس السوبر الأوروبي (3)، وكأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (2).

في المقابل، توّج فينيسيوس بدوري أبطال أوروبا وكأس الملك وكأس السوبر الأوروبي (2) وكأس العالم للأندية (2) وكأس السوبر الإسباني (3).