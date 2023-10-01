في الدوري الإسباني.. قائد فريق يعلن تخليه رسميًا عن الشارة!

كشف قائد أحد أندية الدوري الإسباني عن السبب الذي دفعه للتخلي عن شارته..

قرر الأرجنتيني أوسكار تريخو نجم خط وسط نادي رايو فاييكانو الإسباني التخلي عن منصبه كقائد للنادي، كاشفًا عن السبب الذي دفعه لاتخاذ ذلك القرار.

تريخو يعتبر واحدًا من صانعي رايو فاييكانو الحديث، حيث أكمل بالفعل 270 مباراة رسمية مع الفريق، ويعد تاسع أكثر لاعب خوضًا للمباريات في تاريخ النادي.

ويبدو أن تيرخو لا يشعر بالرضا عن منهجية وطريقة إدارة النادي مؤخرًا، بسبب عدد من الأزمات وأبرزها تلك المتعلقة بالتذاكر الموسمية.

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وجاء في البيان الذي أصدره تريخو للإعلان عن قراره عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "لم تكن شارة القيادة بالنسبة لي أولوية على الإطلاق، منذ اليوم الأول الذي التقيت فيه بهذا النادي وشعبه، كنت أعرف أنه مكاني".

وأضاف: "لا أعرف كم من الوقت سأظل أمتلك مساحة فيه، لكن ما أعرفه هو ما الذي سأفعله أريد أن أكرس نفسي للاستمتاع بزملائي في الفريق، ولعب كرة القدم والحصول على تشجيع الناس، وأولئك الذين يتواجدون في الداخل والخارج كل يوم، وأولئك الذين يجعلون الأمر مميزًا والذي يعد بالنسبة لي أفضل أصول النادي".

وتابع: "كانت هذه الفكرة في ذهني لفترة طويلة وبعد التفكير فيها جيدًا، قررت التوقف عن كوني قائدًا للفريق، هناك أسباب كثيرة، لكن السبب الرئيسي هو عدم الاتفاق على المنهجية أو معاملة العاملين والمشجعين، المادة الخام التي تجعل هذا النادي مهمًا ومختلفًا حقًا".

واختتم تريخو بيانه قائلًا: "لا ينبغي لأحد أن يشك في أنه من مكاني الجديد سأواصل الدعم والدفاع وقبل كل شيء، الاهتمام بما قلته دائمًا وسأقوله إن هذا النادي بمثابة بيتي".