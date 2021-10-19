في أسوأ لحظة ممكنة .. قضية فالبوينا تعود لمطاردة بنزيما

مهدد بالسجن خمس سنوات

يستعد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، لمواجهة محكمة فرساي، في قضية التواطؤ المزعوم في ابتزاز زميله السابق ماتيو فالبوينا عام 2015.

القضية التي أبعدت بنزيما عن المنتخب الفرنسي لمدة خمس سنوات، تعود إلى السطح من جديد في أفضل لحظة رياضية له.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن اللاعب يمكنه المثول أمام المحكمة اعتبارًا من يوم الأربعاء، ولم يؤكد الفريق القانوني الخاص به وجوده في الجلسات من عدمه.

ويأتي ذلك بسبب الجدول الرياضي المزدحم للدولي الفرنسي، حيث يلعب ريال مدريد ضد شاختار الأوكراني قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو الأحد القادم.

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم المخضرم يواجه إمكانية الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات و75 ألف يورو كغرامة.

وهو السيناريو الذي يريد أن يتفاداه بنزيما بكل تأكيد، حيث يعيش لحظة مميزة بمسيرته، ويعتبر من أقرب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2021.

وكان الفريق القانوني لبنزيما قد سبق أن حاول إبعاد اللاعب عن هذه القضية بشكل كامل أكثر من مرة، بتأكيد حسن نية بنزيما ومحاولته مساعدة فالبوينا الذي كان يتعرض للابتزاز.

وكان سيلفان كورمير أحد المحامين لدى بنزيما قد قال عن هذه القضية:"الدعوى ضد بنزيما سخيفة وآمل أن تتم المحاكمة بشكل طبيعي".

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وعلى جانب آخر قال أنطوان فاي وهو محام آخر للمهاجم الفرنسي:"لا يوجد عنصر مادي يتعلق ببنزيما بشكل مباشر، باستثناء الشعور المتأخر للغاية وغير التلقائي من جانب صاحب الشكوى وهو فالبوينا، لذلك إحالته إلى المحاكمة أمر غير مفهوم".

يذكر أن صاحب الـ33 سنة نجح في تسجيل 10 أهداف وصنع 7 في 10 مباريات لعبها مع ريال مدريد بكل البطولات هذا الموسم.