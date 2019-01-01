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فييرا يُلمح لإمكانية استمرار بالوتيلي مع نيس

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Getty Images
غموض حول مستقبل المهاجم الإيطالي ولكن فييرا يتمسك بالأمل

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر


أكد باتريك فييرا المدير الفني لنادي نيس الفرنسي، أن المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي قد يبقى مع الفريق.

مستقبل بالوتيلي في نيس يبدو محل شكوك كبيرة منذ بداية فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بوجود محاولات من مارسيليا لضمه.

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عدم استقرار اللاعب أثر على مستواه مع نيس هذا الموسم، حيث شارك في 10 مباريات فقط دون تسجيل أي أهداف.

وقال فييرا عن موقف الإيطالي:"ماريو لازال هنا ويرتبط بعقد مع النادي ولاعب مهم بالتشكيل".

وأضاف:"هو الآن في موقف مطالب فيه بالتفكير في مستقبل للتوصل لقرار حاسم، نحن ننتظر منه العودة قريباً".

وتابع:"لا يوجد شيء مستحيل، فهو لازال لاعباً لنيس ويمكنه الاستمرار لفترة أطول".

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جدير بالذكر أن صاحب الـ28 عاماً انتقل لنيس في 2016 بصفقة انتقال حر، وقدم مستويات مبهرة بأول موسمين له بقميص النادي الفرنسي.

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