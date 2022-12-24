فييرا عن مارتينيز: تصرفاته غبية وأفسدت إنجاز الأرجنتين!

الهجوم مستمر على الحارس الأرجنتيني

قام النجم الفرنسي السابق ومدرب كريستال بالاس الحالي باتريك فييرا، بمهاجمة الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، عقب ما بدر منه بعد نهائي كأس العالم.

الأرجنتين نجحت في الفوز بالمونديال في سيناريو دراماتيكي، بعد الانتصار على الديوك بركلات الترجيح بعد التعادل 3/3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وحاول بعدها مارتينيز استفزاز الفرنسيين وبالتحديد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، بطلب دقيقة صمت من أجله في غرفة الملابس خلال الاحتفالات، كما شوهد وهو يحمل دمية طفل عليها وجه مهاجم الديوك خلال الاحتفال بالفوز في الأرجنتين.

وقال فييرا في المؤتمر الصحفي للمباراة القادمة لفريقه:"الإساءة التي تعرض لها مبابي بعد نهائي كأس العالم تضر كثيرًا بكرة القدم، هناك بعض الصور التي رأيتها من حارس الأرجنتين تسببت في التقليل من الإنجاز الذي حققته بلاده في المونديال".

وأضاف:"لا أعتقد أنهم بحاجة إلى مثل هذه التصرفات، أتفهم عدم قدرتنا أحيانًا على التحكم في عواطفنا وقراراتنا، ولكن ما فعله مارتينيز كان غبيًا".

يذكر أن عادل رامي مدافع فرنسا السابق خرج للهجوم على مارتينيز أيضًا، كما طالب برونو لومير وزير المالية الفرنسي بالتحقيق مع حارس أستون فيلا بعد ما حدث.