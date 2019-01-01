فيورنتينا يهزم نابولي ويقترب من إسماعيل بن ناصر

النادي توصل لاتفاق مع اللاعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات الجزائري إسماعيل بن ناصر على بُعد خطوة واحدة من ارتداء قميص فيورنتينا، بعد توصله لاتفاق على بنود عقده الشخصي مع النادي البنفسجي.

وحاز اللاعب على إعجاب العديد من الأندية والمتابعين بأدائه الممتاز مع إمبولي خلال الموسم الماضي، والذي انتهى بهبوط الفريق للسيري بي وتلقي اللاعب العديد من العروض الجيدة.

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وتصدر نابولي وجنوى قائمة الأندية المهتمة باللاعب الجزائري، بجانب حديث عن اهتمام آرسنال بضمه، لكن فيورنتنيا كان النادي الأكثر جدية والأسرع في التفاوض معه والتوصل لاتفاق حول كافة التفاصيل الشخصية، حسبما أوضحت المصادر المتابعة.

وحسب كالتشيوميركاتو، يتبقى حاليًا نجاح المفاوضات بين الناديين وتفادي ما حدث في صفقة حامد تراوري مؤخرًا، ليُعلن عن انتقال بن ناصر رسميًا للفيولا.

يُذكر أن فيورنتينا قريب من فقدان لاعب وسطه الفرنسي جوردان فيريتو لصالح الميلان مقابل ما يقرب من 23 مليون يورو، ويرى في صاحب الـ21 عامًا المعوض الأفضل له.