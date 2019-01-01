فيورنتينا يتوصل لاتفاق مع ريبيري

اللاعب كان مطلوبًا في النصر السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة بيلد الألمانية أن فيورنتينا نجح في التوصل لاتفاق مع فرانك ريبيري حول اللعب له للموسمين القادمين.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن اللاعب الفرنسي طلب الحصول على القميص رقم 7 في فلورنسا وهو الخاص بالوافد الجديد "بولجر"، ولا تبدو تلك النقطة ستشكل عائقًا نحو إتمام الصفقة.

روما يقترب من روجاني وينجح في ضم زاباكوستا

ودخل الفيولا في مفاوضات مع صاحب الـ36 عامًا منذ عدة أيام، وبعد شد وجذب توصل الطرفان لاتفاق حول توقيع ريبيري لعقد يمتد لموسمين مقابل حصوله على 4 ملايين يورو سنويًا.

وتلقى الجناح الرائع عدة عروض من أندية روسية وفرنسية وصينية بجانب عروض مغرية ماليًا من السعودية وقطر، لكنه فضل اللعب في فلورنسا، وقد ألمح لتلك الخطوة بقوله على حسابه الرسمي في إنستجرام "مستعد لتحدٍ جديد".

وكان ريبيري قد رحل عن بايرن ميونيخ بعد 12 موسمًا شهدا تتويجه بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، إذ لم يُجدد عقده مع النادي والذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.

وأتمت بيلد تقريرها بأن ما ينقص إعلان انضمام ريبيري رسميًا للفيولا هو خضوعه للفحوصات الطبية المعتادة ثم توقيعه على العقود.