فينيسيوس ينقذه .. ريال مدريد يهرب من السقوط أمام فالنسيا ويفقد بيلينجهام بعد صافرة النهاية!

ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فالنسيا...

سقط ريال مدريد في فخ التعادل بهدف لمثله، أمام فالنسيا ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ميستايا.

وبهذه النتيجة وصل ريال مدريد إلى النقطة 66 في صدارة ترتيب الدوري وبفارق سبع نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، بينما وصل فالنسيا إلى النقطة 37 في المركز التاسع.

المباراة بدأت بشكل هادئ، دون هجمات خطيرة من الفريقين حتى الدقيقة 27، عندما خطف هوجو دورو الهدف الأول لفالنسيا، برأسية قوية بعد عرضية من الجانب الأيسر.

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وسريعًا وبعد مرور ثلاث دقائق، أضاف رومان ياريمتشوك، الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعدما استغل خطأ دفاعي كبير من كارباخال الذي كان يعيد الكرة للحارس، ولكن ياريمتشوك خطف الكرة وراوغ الحارس ووضع الكرة في المرمى الخالي.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، أرسل كارباخال عرضية من الجانب الأيمن قابلها فينسيوس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قلص بها الفارق، لينتهي الشوط الأول بتقدم فالنسيا بهدفين لهدف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول لاعبو ريال مدريد خطف هدف التعادل وفي الدقيقة 52 سدد فينيسيوس تسديدة قوية، ولكنها مرت فوق العارضة بقليل.

واستمر طوفان هجمات ريال مدريد، وفي الدقيقة 55 مرر ميندي الكرة إلى بيلينجهام الذي راوغ الدفاع وسدد تسديدة قوية، ولكن الحارس تألق وتصدى لها بثبات وحافظ على تقدم أصحاب الأرض.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، تبادل لاعبو ريال مدريد التمريرات، ووصلت الكرة إلى الجانب الأيمن ثم عرضية إلى فينيسيوس جونيور، الذي سجل التعادل لفريقه برأسية قوية.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، سقط هوجو دورو، داخل منطقة جزاء ريال مدريد بعد تدخل مع جارسيا، ولكن بعد مراجعة الفيديو الحكم يأمر باستمرار اللعب، دون احتساب ركلة جزاء.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة احتسب الحكم ركلة ركنية لريال مدريد، أبعدها دفاع فالنسيا وأطلق الحكم صافرة النهاية، ولكن استمر ريال مدريد في اللعب بعرضية وصلت إلى بيلينجهام الذي وضع الكرة في الشباك برأسية قوية، واشتبك بعدها اللاعبين مع الحكم، الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه بيلينجهام.