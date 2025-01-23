بعد رافينيا .. فينيسيوس يدعم نيمار في أزمته ضد الهلال: أتمنى أن يفكر بهدوء!

فينيسيوس يتعاطف مع نيمار في أزمته مع الهلال...

أظهر فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد تعاطفه ودعمه، لمواطنه نيمار، لاعب الهلال السعودي، بعد الأزمة الأخيرة وعدم تسجيله في قائمة الموج الأزرق المحلية.

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وكان جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، قد أعلن عن رفضه تسجيل نيمار، في قائمة الهلال، المحلية منذ أن تم رفع اسمه في يناير 2024 بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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وقال فينيسيوس في تصريحات لـ"TNT Sports": "نيمار مثلنا الأعلى، نحن نأمل أن يتمكن من العودة في أقرب وقت ممكن، من المهم للكرة البرازيلية، أن يكون لديها لاعبًا مثله".

وتابع: "إنه لاعب بلا شك، نجح في اللعب بشكل جيد للغاية في الدوري البرازيلي، مع سانتوس، وتمكن بعد ذلك من صناعة التاريخ في الخارج، أتمنى أن يفكر بهدوء ويتخذ قرارًا هادئًا ويكون سعيدًا هو وعائلته".

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وعانى اللاعب البرازيلي صاحب الـ 32 عامًا، مع الهلال، بسبب الإصابات ومنذ انضمامه في صيف 2023 لم يتمكن من المشاركة إلا في سبع مباريات رسمية فقط، بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ثم تمزق في العضلة الخلفية.

ولم يكن فينيسيوس، اللاعب البرازيلي، الأول الذي يدعم نيمار، بل وصلت رسائل دعم إلى نجم الهلال، من مواطنه رافينيا، لاعب برشلونة، الذي شجعه على العودة إلى الدوري البرازيلي مرة أخرى.

جدير بالذكر أن عدة أندية أظهرت اهتمامها بالتعاقد مع نيمار، وعلى رأسهم فريق طفولته سانتوس، الذي وضع خطة وبدأ في الاستعداد لتقديم عرضًا لنجمه السابق.