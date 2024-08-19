"احترام وعمل"..10  دقائق فقط تكشف عن فارق جوهري بين فينيسيوس ولامين يامال!

في الجولة الأولى من الليجا..

بدأت المقارنات مبكرًا بين لامين يامال لاعب برشلونة، وفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، مع انطلاق الدوري الإسباني 2024-2025.

وتألق يامال في فوز برشلونة أمام فالنسيا بالجولة الأولى، بينما لم ينجح فينيسيوس في العودة بانتصار من ملعب مايوركا (1-1) في الليجا.

وهاجم الصحفي المقرب من برشلونة ميجيل بلاسكيز، نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، مشيرًا إلى أنه "احتاج 10 دقائق فقط من الدوري الإسباني، لبدء استفزاز الجماهير في مدرجات سون مويكس".

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وأضاف في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: "في المقابل، غادر لامين يامال ملعب ميستايا (الذي هاجم فينيسيوس كثيرًا من قبل) وسط تصفيق حار".

وختم: "إنه مثال واضح على أنه إذا كنت تحترم الآخرين وتعمل بتركيز، فإن الناس يحترمونك ويصفقون لك".