"عاقل ولم يقترب من فينيسيوس".. إشادة هائلة بمبابي بعد رسالته قبل مواجهة سالزبورج

ماذا قال كاستايو؟

تلقى كيليان مبابي نجم ريال مدريد إشادة كبيرة بسبب كلماته في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريد بول سالزبورج، المقررة اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وكان مبابي قد صرّح بأنه " سعيد جدًا في فريق أحلامه" ويحتاج إلى "هذا الضغط من الجمهور حتى يعطي المزيد دائمًا"، مشددًا على أنه "متواضع" خاصة أنه جاء إلى ريال مدريد والفريق فائز بكل شيء في الموسم الماضي.

وقال الصحفي الإسباني خوانما كاستايو، مقدم برنامج "El Partidazo" ، إنه فوجئ بالصورة التي أظهرها جناح ريال مدريد، والتي لا علاقة لها بصورته عندما كان في باريس سان جيرمان.

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وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "يا لها من رسالة يقولها، إذا لم تقترب من منطقة فينيسيوس (لا أريد إزعاجك)، يبدو لي أنه شاب عاقل تمامًا، عاقل تمامًا لدرجة أن تقول (يا إلهي، هنا لاعب حقيقي لسنوات قادمة)".

وختم: "من الصواب وضعه في المؤتمر الصحفي، لو كنت مدير الاتصالات في النادي، سأُخرجه في المؤتمر الصحفي قبل كل مباراة، لأنني أعتقد أنه لن يكون هناك أحد (أكثر منه) تصل رسالته بهذا المستوى من النضج والحكمة".