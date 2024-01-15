كيف يتركون ركلة الجزاء لك؟ محاولة بائسة من ليفاندوفسكي لمنع فينيسيوس من الهاتريك!

خذ الكرة وسددها (ساخرًا!)

حاول روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، هز ثقة فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، خلال مواجهة الفريقين، مساء الأحد، والتي انتهت بتتويج الميرنجي بكأس السوبر الإسباني، بعد الفوز على غريمه (4-1) على ملعب الأول بارك بالرياض.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ليفاندوفسكي حاول هز ثقة فينيسيوس قبل تنفيذه ركلة الجزاء التي أسفرت عن الهدف الثالث لريال مدريد (هدف الهاتريك).

وذهب المهاجم البولندي إلى فينيسيوس قبل التسديد، وقال: "كيف أنت من يسدد ركلة الجزاء!"، فرد فينيسيوس متفاجئًا "كيف؟".. وواصل ليفا الاستفزاز: "أنت من سيسدد!"، فأجاب اللاعب البرازيلي "ماذا؟".. وهنا غادر روبرت ليفاندوفسكي، وهو يقول "خذ الكرة وسددها!".

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بالفعل أمسك فينيسيوس بالكرة وسجل هدف الهاتريك الذي عقّد مهمة برشلونة، قبل أن تنتهي المواجهة (4-1) ويحصد الميرنجي لقب السوبر رقم 13 في تاريخه.