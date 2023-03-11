فينيسيوس: لا أريد حماية الحكام، وأنا أحصل على الإنذارات أكثر ممن يضربونني!

النجم البرازيلي غاضب من طريقة التعامل معه من قبل الحكام.

أعرب البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد عن غضبه من طريقة تعامل الحكام معه في الدوري الإسباني بعد تلقيه لبطاقة صفراء جديدة ضد إسبانيول.

وقال فينيسيوس لقناة "لا ليجا": "عندما يقوم الآخرين بالأخطاء لا يحصلون على البطاقات الصفراء، وعندما أرتكب أنا أول خطأ أحصل على واحدة".

وأضاف: "لا أريد من الحكام أن يقوموا بحمايتي، أريدهم أن يطلقوا الصافرات عندما يتطلب الأمر، هم يرتكبون نحو 15 مخالفة ويحصلون على بطاقة واحدة في آخر دقيقة".

وأكمل: "الكثير حدث معي هذا الموسم، لا يمكن أن أكون اللاعب الأكثر تعرضًا للأخطاء وأن أكون أكثر من يحصل على البطاقات الصفراء".

جدير بالذكر أن ريال كان قد فاز بثلاثة أهداف لهدف بعد التأخر بهدف في بداية اللقاء، ليقلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى ست نقاط قبل مباراة الكلاسيكو في انتظار نتيجة الفريق الكتالوني أمام أتلتيك بيلباو.