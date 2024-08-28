فينيسيوس يكشف .. اتفاق جماعي بين لاعبي ريال مدريد للرد على الإهانات العنصرية

فيني سعيد بتقدم إسبانيا في مكافحة العنصرية

أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، أنه لن يتراجع عن الكفاح ضد العنصرية، بعدما بدأت السلطات تتخذ إجراءات صارمة ضد هذه الظاهرة المنتشرة في ملاعب الدوري الإسباني.

وتعرض فينيسيوس لإهانات عنصرية كثيرة بسبب لون بشرته منذ انتقاله إلى ريال مدريد، وتم رصدها بالكاميرات خلال مباريات الميرنجي في ملاعب أوساسونا ومايوركا وريال بلد الوليد وبرشلونة.

وقال فيني في مقابلة صحفية مع شبكة "CNN": "الحديث عن العنصرية دائمًا ما يكون صعبًا للغاية لأنه حدث لي كثيرًا في الموسم الماضي هنا في إسبانيا".

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وأضاف: "ممتن لجميع الأشخاص الذين يثقون بي ويمنحونني القوة حتى أتمكن من مواصلة الكفاح من أجل جميع السود الذين يعانون يوميًا. أصبح لدي المزيد من القوة والمزيد من الحكمة حتى أتمكن من التحدث عن ذلك، وسأدافع عنهم في كل مرة أستطيع فيها التحدث عن العنصرية".

وأشار فينيسيوس، إلى أنه سعيد بالتقدم الذي يتم إحرازه في مجال مكافحة العنصرية، قائلًا: "اليوم، أرى وأشعر بالفعل بالفرق في إسبانيا. ربما لا يزال بعض المشجعين عنصريين - لكنهم في الوقت الحاضر يخشون التعبير عن أنفسهم في ملاعب كرة القدم وأمام الكاميرات".

وتطرق البرازيلي إلى الحديث عن بروتوكول الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنصرية، والذي يمنح الحكم سلطة إيقاف المباراة ومغادرة الملعب في حال وجود إهانات عنصرية، قائلًا: "ربما كان ينبغي على فريقنا أن يغادر الملعب خلال مباراة فالنسيا، ونحن على استعداد للقيام بهذا الأمر خلال الموسم الجاري".

وختم: "في النادي، نتحدث عن هذا الأمر كثيرًا، ليس أنا فقط، لكن جميع اللاعبين قالوا إنه إذا حدث ذلك مجددًا يجب على الجميع مغادرة الملعب حتى يضطر كل هؤلاء الأشخاص الذين أهانونا إلى دفع عقوبة أكبر بكثير".