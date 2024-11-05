"فينيسيوس الأفضل وعليك تقبل الوضع" .. كريم بنزيما يحل معضلة كيليان مبابي مع ريال مدريد بنصيحة غالية

"لست في باريس سان جيرمان الآن"

التمس النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي، العذر لمواطنه كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، في ظل بدايته غير المقنعة مع النادي الملكي.

وانضم مبابي إلى ريال مدريد الصيف الماضي، قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، مع توقعات بأن يكتسح الأخضر واليابس مع الفريق الملكي، لكنه لم يسجل سوى 8 أهداف وصنع هدفين في 14 مباراة خاضها مع الفريق في جميع المسابقات.

وقال بنزيما في تصريحات لبرنامج "إل شيرنجيتو" الإسباني: "المشكلة الحقيقة لكيليان مبابي داخل ريال مدريد هي أنه ليس مهاجمًا صريحًا بالمعنى المعروف، بينما الناس يطلبون منه الكثير، مما يضعه تحت الضغط، هذا ريال مدريد وليس باريس سان جيرمان".

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وأضاف: "عندما كان مبابي يلعب كمهاجم صريح مع منتخب فرنسا، لم يؤد بشكل جيد، وتعرض لانتقادات مشابهة، لأن هذا ليس مركزه، هو جناح أيسر مميز ويجيد على هذا الرواق".

وتابع مهاجم ريال مدريد السابق: "أعلم أن هذا مركز فينيسيوس، ومهما كان لا يمكنك تحريك فينيسيوس للعب كمهاجم أو على اليمين، لأنه يصنع الفارق في كل مباراة على اليسار، هذه هي المشكلة".

وأردف: "الحل الوحيد في يد المدرب كارلو أنشيلوتي، أعلم أنه قادر على إيجاد طريقة لحل هذه المشكلة، مبابي ليس رأس حربة وفينيسيوس لن يمكنه أيضًا ترك مكانه، لذلك يجد على المدرب توظيفهما بما يخدم مصالح الفريق".

وختم بنزيما حديثه: "لا ينبغي على مبابي أن يستسلم، فينيسيوس لن يغير مركزه لأنه الأفضل في العالم الآن، ولذلك يتعين على كيليان أن يقبل اللعب في مركز المهاجم الصريح ويتكيف مع الوضع الجديد وأن ينسى اللعب على اليسار".

